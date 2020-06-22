"Тетрадь для Ирана": письма российского ираниста на персидском языке

"Тетрадь для Ирана" состоит из более 500 писем В.М. Минорского с иранскими деятелями культуры на персидском языке. Письма Минорского в настоящее время хранятся в Институте восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге.

Книга "Тетрадь для Ирана"



Российский востоковед переписывался с такими иранскими исследователями и литераторами, как Мохаммад Газвини, Хасан Таги-Заде, Аббас Экбал, Фахроддин Шадман, Ирадж Афшар, Эхсан Яршатер, Али Асгар Хекмат, Моджтаба Минови и т.п.

В.М. Минорский и известный иранский историк и литературовед Моджтаба Минови

Рим, 1956 г.

Владимир Федорович Минорский (1877-1966) – русский востоковед и дипломат, исследователь истории, исторической географии, литературы и культуры Персии и Закавказья. Он служил дипломатом в Иране (Персии) и Турции: драгоман генконсульства в Тебризе (1904—1908), второй драгоман миссии (с 1906 года). Полевым методом изучил курдский язык, что помогло ему стать одним из виднейших курдологов своего времени.

4 ноября 1913 г. Минорский был включён в состав четырёхсторонней комиссии (русско-британо-турецко-персидской) по Турецко-персидскому разграничению. Русский комиссар Владимир Минорский возглавил разграничительные работы в Северо-Западной Персии. Руководствуясь геополитическими интересами России, Минорский в спорных демаркационных вопросах старался поддерживать Персию, где российское влияние тогда было достаточно сильным. В результате работы комиссии временно оккупированные турками районы Курдистана были возвращены Ирану.

С 1915 года Минорский — 1-й секретарь русской миссии в Персии; в феврале 1917 года вступил в управление миссией в качестве поверенного в делах.

После Октябрьской революции до мая 1919 года он оставался в Тегеране, затем долго прожил во Франции. Работал в посольстве Российской империи в Париже (вплоть до его закрытия) экспертом по Ближнему Востоку и Кавказу.

В 1934 году Минорский, который стал преподавать персидский язык в Лондонском университете с 1932 года, участвовал в праздновании Тысячелетия Фирдоуси в Тегеране.

Через 3 года после смерти Минорского в 1969 году иранскими деятелями культуры вышла книга "Иранский фестшрифт Минорского" в память о трудах этого великого ираниста о Персии. В этой книге Хасан Таги-Заде написал: "Ключевое слово в письмах Минорского – Иран и книга. Он посвятил всю свою жизнь персидскому языку и истории Ирана".

Иранский фестшрифт Минорского

Напомним, книга "Тетрадь для Ирана" вышла в Тегеране в апреле 2020 года.



