Министр иностранных дел Афганистана и сопровождающая его делегация посетили Тегеран

По прибытии Мухаммед Ханиф Атмар и сопровождающая его делегация встретились с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и группой высокопоставленных национальных должностных лиц и провели официальный обед.

В ходе встречи стороны обсудили различные вопросы двусторонних отношений, а также региональные и глобальные вопросы и опирались на обширные двусторонние отношения и глубокую дружбу между двумя странами, чтобы подчеркнуть свою волю к расширению и укреплению двусторонних отношений.

В ходе встречи министр иностранных дел Ирана сообщил о поддержке иранского народа афганским беженцам в годы джихада, несмотря на проблемы и недостатки, вызванные иностранными санкциями против иранского народа, который принимал у себя более трех миллионов афганцев в Исламской Республике Иран за последние 40 лет. Возможность бесплатного обучения для более 520 000 афганских студентов в иранских школах в соответствии с приказом Верховного лидера и зачисление более 22 000 афганских студентов в иранские университеты свидетельствует о доброй воле и братских чувствах иранского народа и правительства к афганскому народу и правительству. Зариф отметил, что недавний указ президента Ирана о предоставлении бесплатного лечения афганским гражданам с коронавирусом в больницах страны является еще одним примером этого сотрудничества с афганским правительством и народом.

Поздравляя Ашрафа Гани и Абдуллу Абдуллу с недавним политическим соглашением, Зариф выразил удовлетворение тем, что Исламская Республика Иран смогла сыграть позитивную роль в Афганистане по просьбе афганских сторон, и объявил, что Исламская Республика Иран привержена своим усилиям на региональном и международном уровнях. Цель консенсуса будет и впредь поддерживать акцент правительства Афганистана на межафганском диалоге и защите конституции, соблюдении прав и стандартов, закрепленных в конституции.

Ханиф Атмар также поблагодарил Исламскую Республику Иран за постоянную поддержку народа Афганистана в течение последних четырех десятилетий лет.

В ходе встречи стороны указали на прекращение деятельности ИГИЛ в целях обеспечения региональной безопасности, подчеркнув необходимость двустороннего сотрудничества в борьбе с этой террористической группой.

Помимо встречи с Зарифом Ханиф Атмар и сопровождающая его делегация встретятся с министрами внутренних дел, труда и энергетики, а также с секретарем Высшего совета национальной безопасности во время их двухдневного пребывания в Тегеране.