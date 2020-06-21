Иран призвал Румынию принять незамедлительные меры для выяснения причины смерти иранского гражданина

Генеральный консул Министерства иностранных дел вызвал посла Румынии в Тегеран и направил ноту протеста Румынии.

Подчеркивая роль правительства Румынии в обеспечении безопасности Голамрезы Мансури, который находился под надзором полиции, Генеральный консул указал на просьбу семьи погибшего и важность этого дела для общественного мнения о необходимости ускорить процесс проведения медицинских и юридических расследований.

Семья Мансури уже обратилась к властям Ирана с просьбой об экспертизе тела.

Прокурор Мансури обвинялся правозащитниками в незаконном осуждении более 20 журналистов в Иране в 2013 году, часть из которых подверглась пыткам.

Впоследствии он бежал из страны в связи с обвинениями в коррупции и был задержан в Бухаресте. В пятницу 19 июня стало известно о его кончине, в следствие «падения из окна» гостиницы.