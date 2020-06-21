21 июн. 2020 г., 19:52
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News Code: 83829137
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Парламент Ирана осудил резолюцию СУ против страны

Парламент Ирана осудил резолюцию СУ против страны

Тегеран, 21 июня, ИРНА - В своем заявлении 240 депутатов иранского парламента решительно осудили резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, назвав ее еще одним признаком структурной дискриминации в МАГАТЭ.

«Исламская Республика Иран, как страна с наивысшим уровнем сотрудничества и прозрачности с МАГАТЭ за полувековую историю ДНЯО, рассматривает резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ как явный признак чрезмерного требования», - говорится в заявлении.

«Согласно ежегодному докладу инспекций Агентства, в период с 2012 по 2018 годы общее количество инспекций увеличилось с 4% до 20% от общего числа инспекций в мире», указывается в сообщении.

«Парламент, поблагодарив страны, которые не поддержали этот вопиющий скандал, рассматривает эту необязательную резолюцию как еще один признак культуры доминирования Международного агентства по атомной энергии», подчеркивается в заявлении.

по словам парламентариев, «европейская политика давления для так называемого сохранения ядреной сделки показывает, что три европейские страны, Великобритания, Франция и Германия, с самого начала не имели конструктивного и уважительного взгляда на права иранского народа».

При этом парламента Ирана осудил резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), принятую 19 июня 2020 года и считает ее еще одним признаком структурной дискриминации в Международном агентстве по атомной энергии.

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