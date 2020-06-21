Иран готов обмениваться заключенными с другими странами

«За последние два месяца мы перевели 108 иранских осужденных из Грузии в страну и перевели ряд заключенных из других стран в их родные страны», - сказал он.

«В то время как правительство Афганистана освободило 3000 заключенных талибов и имеет возможность для передачи своих заключенных, Исламская Республика Иран готова передать 2000 афганских заключенных в рамках соглашения о передаче заключенных на родину», - добавил он.

«В рамках гуманитарного движения мы перевели пакистанских заключенных из разных провинций в тюрьму Захедан для передачи пакистанским должностным лицам, которые, к сожалению, несмотря на последующие действия и рассмотрение этого вопроса в министерстве иностранных дел и министерстве юстиции Пакистана еще не предприняли никаких действий», - указал он.

«К сожалению, наши заключенные в тюрьмах ОАЭ лишены минимальных прав человека, включая консульские услуги и справедливое судебное разбирательство, и продолжение этой ситуации удваивает юридическую и международную ответственность этого правительства», - отметил он.