21 июн. 2020 г., 14:57
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News Code: 83828838
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Число жертв короанвируса в Иране превысило 9600 человек

Число жертв короанвируса в Иране превысило 9600 человек

Тегеран, 21 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 204 952, летальных исходов — на 9623, зафиксированы 163 591 случай выздоровления. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"За последние сутки выявлены 2368 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 204 952 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки, к сожалению, умерли 116 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 9623 человека.

По словам Лари, зафиксирован 163591 случай выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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