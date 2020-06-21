В Иране сообщили о производстве 18 спутников к концу года

"До 2013 года создалось 3 спутника в стране, но в 2017 году у нас было 7 спутников", отметил иранский министр, добавив, что к концу текущего года 18 спутников собственного производства появятся в стране.

По его словам, несмотря на экономические проблемы бюджет космической отрасли Ирана увеличился на 1,5% в прошлом году.

Он отметил, что наибольший темп роста связи и информационных технологий региона принадлежит Ирану. "Наша страна также занимает второе место мира в области темпа роста связи и информационных технологий", добавил он.

Иранский министр заявил, что сегодня 89% деревней страны пользуются национальной сетью информации.

Он подчеркнул, что только 300 тыс. иранских пользователей имели широкополосный доступ к интернету в 2013 году, эта цифра теперь достигла 70 млн. человек в стране.