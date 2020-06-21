В Иране сообщили о производстве 18 спутников к концу года

"До 2013 года создалось 3 спутника в стране, но в 2017 году у нас было 7 спутников", отметил иранский министр, добавив, что к концу текущего года 18 спутников собственного производства появятся в стране.
По его словам, несмотря на экономические проблемы бюджет космической отрасли Ирана увеличился на 1,5% в прошлом году.
Он отметил, что наибольший темп роста связи и информационных технологий региона принадлежит Ирану. "Наша страна также занимает второе место мира в области темпа роста связи и информационных технологий", добавил он.
Иранский министр заявил, что сегодня 89% деревней страны пользуются национальной сетью информации.
Он подчеркнул, что только 300 тыс. иранских пользователей имели широкополосный доступ к интернету в 2013 году, эта цифра теперь достигла 70 млн. человек в стране.
Тегеран, 21 июня, ИРНА – К концу иранского 1399 года (закончится 20 марта 2021 года) будут созданы 18 спутников собственного производства. Об этом сообщил министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми в воскресенье.
"До 2013 года создалось 3 спутника в стране, но в 2017 году у нас было 7 спутников", отметил иранский министр, добавив, что к концу текущего года 18 спутников собственного производства появятся в стране.
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