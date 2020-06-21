Калибаф: Антииранская резолюция СУ вновь выявила враждебную природу США и Европы

«США и, к сожалению, некоторые европейские страны еще раз продемонстрировали свою ненадежную и враждебную сущность иранскому народу», - сказал он.

Ссылаясь на антииранскую резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, Калибаф продолжил: «Весь мир увидел, что, несмотря на все составленные планы, не было достигнуто глобального консенсуса против Ирана, и некоторые крупные державы и многие другие страны явно выступили против этой резолюции».

по его словам, Соединенные Штаты и сионистский режим не способны достичь ни одной из своих региональных и международных целей.

«Конечно, мы не против дипломатии и переговоров, но мы считаем, что переговоры с США абсолютно вредны и запрещены. Переговоры с европейскими странами должны вестись с максимальной уверенностью. Переговоры с МАГАТЭ должны вестись с гарантией их независимости от доминирующих держав, а переговоры с другими странами должны планироваться в соответствии с тем, что насколько права и интересы иранского народа защищены в нынешних ситуациях», - заключил он.