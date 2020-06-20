Эсхак Джахангири: Постановление СУ МАГАТЭ не оказывает серьезного влияния на ситуацию в Иране

«Эти резолюции, которые публикуются, не играют решающей роли, и наша страна, которая пережила самое серьезное давление санкций в отношении различных аспектов энергетики, торговли, транспорта и банковского дела, не принимает их близко к сердцу, и они не окажут серьезного влияния на ситуацию в стране», - сказал он.

«Западные страны странно настаивают на том, чтобы создать психологическую атмосферу небезопасной против иранской нации и страны, они хотят сохранить психологическое последствие санкций, чтобы как-то волновать людей, инвесторов и производителей страны», - отметил он.

«Иран - это страна, которая может преодолеть сложные условия и нуждается только в правильном использовании управления, социального капитала и требований национальной солидарности», - заключил он.