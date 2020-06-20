Верховный комиссар ООН: Иран является щедрым хозяином для афганских беженцев

«Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) поддерживает правительство Исламской Республики Иран в проведении всеобъемлющей и прогрессивной политики в отношении беженцев и содействии решениям, включая добровольное возвращение», - сказал он в интервью ИРНА.

По его словам, Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продолжает поддерживать международную солидарность и поддержку Ирана, Афганистана и Пакистана.

«За 40 лет около 2,7 миллиона афганцев живут за границей, большинство из них в Пакистане и Иране», - добавил он. Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) отметил: «Находясь внутри Афганистана, жизнь с десятилетиями конфликта, повторяющимися стихийными бедствиями, экономическим спадом и низкими инвестициями в важную инфраструктуру и человеческие ресурсы» потеряна. По оценкам, 14 миллионов афганцев нуждаются в гуманитарной помощи», - продолжил он.