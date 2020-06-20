21 июн. 2020 г., 00:15
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News Code: 83827968
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Верховный комиссар ООН: Иран является щедрым хозяином для афганских беженцев

Верховный комиссар ООН: Иран является щедрым хозяином для афганских беженцев

Нью-Йорк, 21 июня, ИРНА - Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Бабар Белудж сказал, что после четырех десятилетий Исламская Республика Иран продолжает быть щедрым хозяином для афганских беженцев.

«Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) поддерживает правительство Исламской Республики Иран в проведении всеобъемлющей и прогрессивной политики в отношении беженцев и содействии решениям, включая добровольное возвращение», - сказал он в интервью ИРНА.

По его словам, Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продолжает поддерживать международную солидарность и поддержку Ирана, Афганистана и Пакистана.

«За 40 лет около 2,7 миллиона афганцев живут за границей, большинство из них в Пакистане и Иране», - добавил он. Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) отметил: «Находясь внутри Афганистана, жизнь с десятилетиями конфликта, повторяющимися стихийными бедствиями, экономическим спадом и низкими инвестициями в важную инфраструктуру и человеческие ресурсы» потеряна. По оценкам, 14 миллионов афганцев нуждаются в гуманитарной помощи», - продолжил он.

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