20 июн. 2020 г., 23:53
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News Code: 83827960
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Иран выразил обеспокоенность по поводу испытания Францией ядерной баллистической ракеты

Иран выразил обеспокоенность по поводу испытания Францией ядерной баллистической ракеты

Тегеран, 20 июня, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Мусави назвал недавнее испытание Францией баллистических и ядерных ракет несовместимым с обязательствами страны и выразил обеспокоенность по поводу этого шага.

Аббас Мусави назвал запуск нового поколения межконтинентальных баллистических ракет, способных нести несколько ядерных боеголовок (под названием M51) военно-морского флота Франции несовместимым с духом и текстом статьи 6 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

M51 — новейшая французская твердотопливная баллистическая ракета, размещаемая на подводных лодках. Разработки начались в начале 1990 годов. Первоначальным проектом максимальная дальность предусматривалась в 11 тыс. км, однако затем, из-за технических трудностей была сокращена до 9 тыс. км

«Правительство Исламской Республики Иран, выражая обеспокоенность по поводу этих действий, считает, что французское правительство не должно игнорировать свои международные обязательства в соответствии со статьёй 6. Договора о нераспространении ядерного оружия и заявление конференции по пересмотру ДНЯО», - сказал он.

Он назвал ядерное оружие угрозой международному миру и безопасности и сказал, что модернизация и испытания такого оружия ослабят ДНЯО как «краеугольный камень» разоружения и нераспространения международного режима.

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