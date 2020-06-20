Приняв резолюцию Совета управляющих по Ирану, Евротройка встала на колени перед Трампом

Европейцы, которые получили наибольшую пользу от Совета Безопасности ООН, за что протестовал Вашингтон, были вынуждены покинуть иранский рынок в сразу после выхода Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Последовательно Европа заморозила торгово-экономические и другие отношения с Ираном.

Но вопрос, который больше всего беспокоит политических обозревателей, заключается в том, что почему европейцы (кроме Великобритании) вошли в эту игру во время когда Трамп неиспытывает хорошие дни ни внутри страны, ни на международной арене.

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо напомнить несколько основных моментов; Среди прочего, выход Британии из Европейского Союза и распространение нового коронавируса на континенте, а также отсталость Европы от Китая в сфере экономики и безопасности поставили их в более слабое положение, чем когда-либо.

То, что не следует упускать из виду в недавнем повороте ЕС в отношении СВПД — это вопрос о приближении к истечению эмбарго на поставки оружия Ирану, которое американцы в течение нескольких недель начали международную кампанию по предотвращению отмены этих санкций.

Похоже, что европейцы ищут оправдания по двум причинам, связанным с этим пунктом СВПД: Во-первых, они могут не увидеть для себя долю рынка вооружений с Ираном в будущем; Поскольку, по их оценкам, Китай и Россия считаются более безопасными рынками для Ирана, и в дополнение к отмене санкций Иран может даже покупать американское военное оружие на мировых рынках, поэтому считает ли Европа себя проигравшей в этом?

Во-вторых, европейцы, кажется, напуганы событиями, связанными с освобождением иранских и американских заключенных, а также слухами и о возможности каких-либо новых переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Кроме того неспособность ЕС выполнить свои обязательства по СВПД из-за давления со стороны американского доллара и израильского и саудовского лобби беспокоит их возможность новой возможной сделки между Тегераном и Вашингтоном.

Трамп и его экстремистская команда пытаются довести дело Ирана до Совета Безопасности ООН через МАГАТЭ, сосредоточив внимание на одной главной цели, которая заключается в том, чтобы выиграть президентские выборы 2020 в США, и европейцы, несомненно хорошо знают этот факт.

Таким образом, кажется, что европейцы вступив в эту игру унизительно встали на колени перед Трампом. Неважно, обеспокоены ли они своей безопасностью перед лицом восточных держав или обеспокоены ли они будущим ирано-американских отношений, но нельзя упускать из виду то, что они сделали — делать ставку на человека, который стоит на краю пропасти.

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой в адрес Тегерана, в которой призвал Иран обеспечить агентству доступ к двум ядерным объектам в Иране.