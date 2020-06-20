20 июн. 2020 г., 20:36
Journalist ID: 2177
News Code: 83827852
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Глава организации портов и судоходства Ирана обсудил с генсеком ИМО незаконные санкции США

Глава организации портов и судоходства Ирана обсудил с генсеком ИМО незаконные санкции США

Тегеран, 20 июня. ИРНА — На переговорах с Генеральным секретарем Международной морской организации (ИМО) мы подвергли критике угрозы и незаконные санкции США против законной деятельности иранского судоходства и заявили, что это противоречит международным конвенциям, заявил в субботу глава организации портов и судоходства Ирана Мохаммад Растад

"В беседе с Генеральным секретарем ИМО (Китаком Лимом) было подчеркнуто, что иранским морякам угрожают, когда они выполняют свои обязанности на законных основаниях и в рамках международных морских конвенций и правил" сказал Глава организации портов и судоходства Ирана.

"Такое нетрадиционное поведение со стороны США является прямой угрозой безопасности судоходства, и нам удалось убедить эту организацию (ИМО) на законных основаниях расследовать проблему незаконных угроз в адрес иранской судоходной деятельности", сказал он.

Мы никогда не поддадимся санкциям и будем прилагать все усилия, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный санкциями, односторонними и незаконными угрозами.

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