Глава организации портов и судоходства Ирана обсудил с генсеком ИМО незаконные санкции США

"В беседе с Генеральным секретарем ИМО (Китаком Лимом) было подчеркнуто, что иранским морякам угрожают, когда они выполняют свои обязанности на законных основаниях и в рамках международных морских конвенций и правил" сказал Глава организации портов и судоходства Ирана.

"Такое нетрадиционное поведение со стороны США является прямой угрозой безопасности судоходства, и нам удалось убедить эту организацию (ИМО) на законных основаниях расследовать проблему незаконных угроз в адрес иранской судоходной деятельности", сказал он.

Мы никогда не поддадимся санкциям и будем прилагать все усилия, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный санкциями, односторонними и незаконными угрозами.