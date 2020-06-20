20 июн. 2020 г., 19:35
Journalist ID: 2177
News Code: 83827798
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Иранские инновационные компании продолжают развиваться несмотря на санкции и коронавирус

Иранские инновационные компании продолжают развиваться несмотря на санкции и коронавирус

Тегеран, 20 июня. ИРНА — Односторонние санкции США и распространение коронавируса по всему миру привели к значительному увеличению производства инновационных и научно-технических компаний Ирана. Об этом заявил проектор Технологического университета имени Амира Кабира Хоссейн Хоссейни.

"Вспышка нового типа коронавируса привела к значительному увеличению производства иранских инновационных компаний, в некоторых случаях в 30 раз", сказал он.
Среди достижений инновационных компаний при Техническом университете имени Амира Кабира можно назвать увеличение производства защитных масок с нанофильтром в 30 раз, а дезинфицирующего средства в виде спрея в 3 раза, запуск производства озонаторов, разработка тест-систему для выявления COVID-19 за 55 минут, производство 2500 пульсоксиметров в месяц, и др.

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