Иранские инновационные компании продолжают развиваться несмотря на санкции и коронавирус

"Вспышка нового типа коронавируса привела к значительному увеличению производства иранских инновационных компаний, в некоторых случаях в 30 раз", сказал он.

Среди достижений инновационных компаний при Техническом университете имени Амира Кабира можно назвать увеличение производства защитных масок с нанофильтром в 30 раз, а дезинфицирующего средства в виде спрея в 3 раза, запуск производства озонаторов, разработка тест-систему для выявления COVID-19 за 55 минут, производство 2500 пульсоксиметров в месяц, и др.