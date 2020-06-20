Иран назвал резолюцию Совета управляющих опасным новшеством

Согласно последнему решению, принятому Советом управляющих на основе доклада агентства и недостоверной информации, в частности на документы израильской разведслужбы, МАГАТЭ требует доступа к двум ядерным объектам Ирана, упомянутым в докладе.

"Учитывая фетвы Верховного лидера Исламской революции (аятоллы Али Хаменеи), запрещающей производство, воспроизведение, накопление и применение оружия массового поражения, и полномасштабной и беспрецедентной прозрачности в сочетании с весьма реалистичным механизмом верификации, Ирану нечего скрывать, и, по сути по различным стратегическим причинам, и страна не нуждается в ядерном оружии", заяви Камалванди, комментируя принятие предложенной тремя европейскими странами резолюции в Совете управляющих МАГАТЭ.

"Несмотря на положительное взаимодействие Ирана с МАГАТЭ и подтверждение мирного характера ядерной деятельности Ирана во всех восемнадцати докладах агентства, некоторые, к сожалению, переносят дело Ирана с технико-правовой плоскости в политическую".

Камалванди призвал международные организации, в частности МАГАТЭ к профессионализму, независимости и беспристрастности. При этом он предостерег МАГАТЭ от нарушения международных норм и правил из-за внешних факторов, таких как политическое давление или методы финансирования.

"Исламская Республика Иран рекомендует Агентство не ссылаться на информацию, полученную в результате шпионской деятельности, или претензии, полученные из ненадежных источников", подчеркнул Камалванди.

"Такие неоправданные ссылки не должны и не могут стать законным основанием для доступа к ядерным объектам или другим местам, или в качестве предлога для оказания давления на страны. Обязательства, принятые в СВПД не означают, что на каждый вопрос МАГАТЭ необходимо отвечать, в противном случае нам придется задавать бесчисленные вопросы, единственным источником которых являются поддельные документы" указал он.

"МАГАТЭ и его государство-члены должны противостоять и предотвращать это беспринципное и опасное новшество, которое подрывает национальный суверенитет стран", заключил Камалванди.