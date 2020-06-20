Иран назвал резолюцию Совета управляющих опасным новшеством

Согласно последнему решению, принятому Советом управляющих на основе доклада агентства и недостоверной информации, в частности на документы израильской разведслужбы, МАГАТЭ требует доступа к двум ядерным объектам Ирана, упомянутым в докладе.
"Учитывая фетвы Верховного лидера Исламской революции (аятоллы Али Хаменеи), запрещающей производство, воспроизведение, накопление и применение оружия массового поражения, и полномасштабной и беспрецедентной прозрачности в сочетании с весьма реалистичным механизмом верификации, Ирану нечего скрывать, и, по сути по различным стратегическим причинам, и страна не нуждается в ядерном оружии", заяви Камалванди, комментируя принятие предложенной тремя европейскими странами резолюции в Совете управляющих МАГАТЭ.
"Несмотря на положительное взаимодействие Ирана с МАГАТЭ и подтверждение мирного характера ядерной деятельности Ирана во всех восемнадцати докладах агентства, некоторые, к сожалению, переносят дело Ирана с технико-правовой плоскости в политическую".
Камалванди призвал международные организации, в частности МАГАТЭ к профессионализму, независимости и беспристрастности. При этом он предостерег МАГАТЭ от нарушения международных норм и правил из-за внешних факторов, таких как политическое давление или методы финансирования.
"Исламская Республика Иран рекомендует Агентство не ссылаться на информацию, полученную в результате шпионской деятельности, или претензии, полученные из ненадежных источников", подчеркнул Камалванди.
"Такие неоправданные ссылки не должны и не могут стать законным основанием для доступа к ядерным объектам или другим местам, или в качестве предлога для оказания давления на страны. Обязательства, принятые в СВПД не означают, что на каждый вопрос МАГАТЭ необходимо отвечать, в противном случае нам придется задавать бесчисленные вопросы, единственным источником которых являются поддельные документы" указал он.
"МАГАТЭ и его государство-члены должны противостоять и предотвращать это беспринципное и опасное новшество, которое подрывает национальный суверенитет стран", заключил Камалванди.
Тегеран, 20 июня. ИРНА — Любой запрос Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на прозрачность или дополнительный доступ к ядерным объектам Ирана, основанный на недостоверной информации и поддельных документах противоречит уставу Агентства и системе верификации. Это не создает для Ирана никаких обязательств по рассмотрению таких запросов. Об этом заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.
Согласно последнему решению, принятому Советом управляющих на основе доклада агентства и недостоверной информации, в частности на документы израильской разведслужбы, МАГАТЭ требует доступа к двум ядерным объектам Ирана, упомянутым в докладе.
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