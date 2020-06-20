Спикер парламента Таджикистана поздравил иранского коллегу с избранием

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на высокий пост спикера парламента Исламской Республики Иран", говориться в послании Эмомали.

Он выразил уверенность в том, что развитие дружественных отношений и обмена опытом между верхней палатой парламента Таджикистана и парламентом Ирана приведут к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Мохаммад Багер Галибаф, бывший командующий ВВС Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР) и экс-мэр Тегерана, был избран председателем парламента Ирана. На этом посту он сменил Али Лариджани, которого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил своим советником.