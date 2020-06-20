20 июн. 2020 г., 17:00
Journalist ID: 2177
News Code: 83827638
0 Persons

Спикер парламента Таджикистана поздравил иранского коллегу с избранием

Спикер парламента Таджикистана поздравил иранского коллегу с избранием

Тегеран, 20 июня. ИРНА — Спикер верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали поздравил Мохаммада Багера Галибафа с избранием на пост главы Парламента (Меджлиса) Ирана, сообщила пресс-служба иранского парламента.

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на высокий пост спикера парламента Исламской Республики Иран", говориться в послании Эмомали.

Он выразил уверенность в том, что развитие дружественных отношений и обмена опытом между верхней палатой парламента Таджикистана и парламентом Ирана приведут к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Мохаммад Багер Галибаф, бывший командующий ВВС Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР) и экс-мэр Тегерана, был избран председателем парламента Ирана. На этом посту он сменил Али Лариджани, которого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил своим советником.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 13 =