Иран намерен поощрять зарубежные авиакомпании для использования воздушного пространства страны

"Всем известно, что распространение пандемии коронавируса оказало огромное влияние на всех аспектах авиасообщения по всему миру", заявил он. Агаи отметил, что Иран пытается стимулировать зарубежные авиакомпании для использования воздушного пространства страны.

По его словам, этот акт не сократит льгот зарубежных рейсов.

Он добавил, что прежде всего восемь из самых популярных авиакомпаний получают пакет поощрения Ирана.

Вторая группа, которая получит этот пакет, увеличит свое использование от воздушного пространства Ирана на 20%.

"Зарубежные авиакомпании, которые стремятся сохранять свое использование от воздушного пространства Ирана, также войдут в третью группу", отметил он.