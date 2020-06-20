20 июн. 2020 г., 14:31
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News Code: 83827424
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В Иране число случаев коронавируса превысило 202 тыс.

В Иране число случаев коронавируса превысило 202 тыс.

Тегеран, 20 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 202 284, летальных исходов — на 9507, зафиксированы 161 384 случая выздоровления. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"За последние сутки выявлены 2322 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 202 284 человека", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки к сожалению умерли 115 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 9507 человек.

По словам Лари, зафиксированы 161 384 случая выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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