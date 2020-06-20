Рост промышленной отрасли Ирана составил 2,1%

"Это произошло благодаря обеспечению макроэкономической стабильности и экономической безопасности страны, снижению колебаний курса национальной валюты, а также запрету на импорт", сказал Заранди.

За первые два месяца текущего года, несмотря на вспышки коронавируса, мы стали свидетелями роста производства 16 из 44 промышленных товаров, включая стиральные машины, продукты нефтехимии, холодильники, цемент, грузовики и фургоны.

Он добавил, что с 20 февраля по 17 июня в стране было произведено 79 миллионов масок, 271 миллион пар перчаток и 228 миллионов литров алкоголя.

К марту 2021 года в Иране планируют открыть до 200 крупных проектов в промышленной и горнодобывающей отраслях.