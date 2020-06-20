Свобода другого человека не имеет места в менталитете руководства США: Иран

"При правлении Дональда Трампа ужасные реакции на мирные протесты напоминают о скандальной истории США. JUNETEENTH2020 (день освобождения от рабства В США) – это самое лучшее время осудить новое американское рабство людей в стране и за его пределами", об этом написан в официальном аккаунте МИД Ирана в Twitter.
В США каждый год 19 июня отмечают День освобождения от рабства. Именно 19 июня 1865 года в Техасе было отменено рабство, спустя почти три года после издания Прокламации об освобождении рабов президентом Линкольном 22 сентября 1862 года.
В США протесты, вызванные гибелью по вине полиции чернокожего американца, переросли в массовые беспорядки. Вечером 25 мая в Миннеаполисе, столице штата Миннесота, полиция задержала 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда — по подозрению в использовании фальшивых денег в магазине. Полицейские положили Флойда лицом на асфальт, один из них встал ему коленом на шею и удерживал в таком положении несколько минут. Флойд потерял сознание, его отвезли в больницу, и там он умер.
Тегеран, 20 июня, ИРНА - Годы мародерства и запугивания доказывают, что свобода "Другого человека" не имеет места в менталитете руководства США. Об этом заявили в МИД Ирана в субботу.
"При правлении Дональда Трампа ужасные реакции на мирные протесты напоминают о скандальной истории США. JUNETEENTH2020 (день освобождения от рабства В США) – это самое лучшее время осудить новое американское рабство людей в стране и за его пределами", об этом написан в официальном аккаунте МИД Ирана в Twitter.
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