Свобода другого человека не имеет места в менталитете руководства США: Иран

"При правлении Дональда Трампа ужасные реакции на мирные протесты напоминают о скандальной истории США. JUNETEENTH2020 (день освобождения от рабства В США) – это самое лучшее время осудить новое американское рабство людей в стране и за его пределами", об этом написан в официальном аккаунте МИД Ирана в Twitter.

В США каждый год 19 июня отмечают День освобождения от рабства. Именно 19 июня 1865 года в Техасе было отменено рабство, спустя почти три года после издания Прокламации об освобождении рабов президентом Линкольном 22 сентября 1862 года.

В США протесты, вызванные гибелью по вине полиции чернокожего американца, переросли в массовые беспорядки. Вечером 25 мая в Миннеаполисе, столице штата Миннесота, полиция задержала 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда — по подозрению в использовании фальшивых денег в магазине. Полицейские положили Флойда лицом на асфальт, один из них встал ему коленом на шею и удерживал в таком положении несколько минут. Флойд потерял сознание, его отвезли в больницу, и там он умер.