20 июн. 2020 г., 13:55
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News Code: 83827327
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10-летний шахматист из Ирана занял первое место в международном онлайн-турнире

10-летний шахматист из Ирана занял первое место в международном онлайн-турнире

Махабад, 20 июня, ИРНА — 10-летний иранский шахматист Аршиа Алагеманд занял первое и второе места на международных онлайн-турнирах.

На прошлой неделе состоялся престижный международный шахматный онлайн-фестиваль с участием нескольких десятков гроссмейстеров и тысячи шахматистов со всего мира.

Иранский Шахматист занял четыре титула за четыре недели проведения международных онлайн-турниров среди юношей и девочек до 12 лет.

Алагеманд занял второе место на международном онлайн-турнире "Unity Chess Club", который прошел на площадке Lichess.

Иранскому гению удалось завоевать серебряную медаль, набрав 46 очков среди шахматистов до 12 лет.

Он также играет шахматы не глядя на доску. Это вариант шахмат, в котором человек играет не глядя на доску, то есть «вслепую».

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