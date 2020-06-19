Постпред РФ опроверг заявления о ядерной деятельности Ирана на двух спорных объектах

«Никаких намеков на то, что Иран в настоящий момент ведет на упомянутых объектах незаявленную ядерную деятельность, нет. Других вопросов, как это подтвердил заместитель гендиректора МАГАТЭ по гарантиям Апаро в ходе техбрифинга 10 июня, у агентства нет. То есть сейчас речь идет лишь о проверке полноты декларации ИРИ», - заявил Ульянов, выступая по итогам голосования по проекту резолюции.

«В работе Ирана и секретариата МАГАТЭ по вопросу о доступе достигнут несомненный прогресс, для достижения позитивного результата агентству и Тегерану надо продолжить диалог в соответствии со стандартной практикой с учетом озабоченностей сторон», - сказал он.

«Иран вполне определенно подтвердил, что он настроен удовлетворить запросы Секретариата, но для принятия положительного решения ему требуется прояснить ряд вопросов. Это нормально. В данных условиях вмешательство со стороны Совета управляющих в столь деликатный сюжет не требуется. Оно попросту контрпродуктивно и может иметь последствия, прямо противоположные декларируемым намерения», - отметил он.

Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу большинством голосов принял проект резолюции Евротройки (Франция, Германия, Великобритания) о доступе инспекторов к двум атомным объектам в Иране.