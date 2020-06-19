20 июн. 2020 г., 00:31
Journalist ID: 2388
News Code: 83826646
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Зариф: «Европейская тройка» должна перестать поступать лицемерно

Зариф: «Европейская тройка» должна перестать поступать лицемерно

Тегеран, 20 июня, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в в Twitter, что три европейские страны должны перестать поступать лицемерно, проявить мужество и публично объявит то, что они признают на частных встречах.

«Невозможность даже выполнять свои обязанности по ядреной сделке из-за абсолютной неспособности противостоять американскому принуждению. За нынешней маской три европейские страны скрыты союзники Трампа и Нетаньяху, которые никоим образом не в состоянии дать Ирану консультации», - написал он.

СУ МАГАТЭ в четверг рассмотрел распространенный 5 июня среди государств-членов доклад гендиректора агентства Рафаэля Гросси с призывом к Ирану предоставить доступ к двум объектам, где, согласно предположениям, может храниться незаявленный ядерный материал. Затем соответствующий проект резолюции на рассмотрение СУ МАГАТЭ внесли страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция). Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади призвал членов совета проголосовать против этого документа.

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