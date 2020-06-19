Зариф: «Европейская тройка» должна перестать поступать лицемерно

«Невозможность даже выполнять свои обязанности по ядреной сделке из-за абсолютной неспособности противостоять американскому принуждению. За нынешней маской три европейские страны скрыты союзники Трампа и Нетаньяху, которые никоим образом не в состоянии дать Ирану консультации», - написал он.

СУ МАГАТЭ в четверг рассмотрел распространенный 5 июня среди государств-членов доклад гендиректора агентства Рафаэля Гросси с призывом к Ирану предоставить доступ к двум объектам, где, согласно предположениям, может храниться незаявленный ядерный материал. Затем соответствующий проект резолюции на рассмотрение СУ МАГАТЭ внесли страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция). Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади призвал членов совета проголосовать против этого документа.