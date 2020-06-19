19 июн. 2020 г., 23:32
Journalist ID: 2388
News Code: 83826627
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МИД: принятие политической резолюции СУ МАГАТЭ является неконструктивной мерой

МИД: принятие политической резолюции СУ МАГАТЭ является неконструктивной мерой

Тегеран, 19 июня, ИРНА - Официальный представитель МИД Аббас Мусави подчеркнул, что принятие Советом управляющих МАГАТЭ политической резолюции является неконструктивным, безответственным и неприемлемым актом, заявив, что действия Великобритании, Франции и Германии по представлению резолюции решительно осуждаются.

Мусави отверг политическую и нетехническую резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, заявив: «Хотя Исламская Республика Иран имеет наивысший уровень сотрудничества с МАГАТЭ, принятие Советом управляющих резолюции является совершенно неконструктивным и неутешительным шагом».

«Увеличение запросов МАГАТЭ со стороны некоторых правительств, возглавляемых Соединенными Штатами, хотя и ставит под сомнение основание таких запросов со стороны МАГАТЭ, является явной попыткой создать новый кризис для сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ», - заявил он.

«Эта резолюция является явной алчностью политическим требованием со стороны Соединенных Штатов и трех европейских стран, и Исламская Республика Иран не принимает чрезмерных требований от какой-либо страны или организации», добавил он.

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