Постпред: Мы примем надлежащие ответные меры в ответ на резолюцию Совета управляющих

«Исламская Республика Иран имеет самый высокий уровень сотрудничества и принятия инспекций МАГАТЭ среди государств-членов. В этом отношении существуют основополагающие принципы, и по этому вопросу ведутся переговоры, и усилия по созданию ненужного кризиса на пути такого сотрудничества являются абсолютно неконструктивным и политическим шагом», - сказал он.

«Поэтому принятие этой резолюции в Совете управляющих с целью запроса сотрудничества Ирана с МАГАТЭ и игнорирования существующего сотрудничества вызывает глубокое разочарование и сожаление», - добавил он.

«Эта резолюция - не что иное, как экстравагантность, и Иран полностью отвергает любую экстравагантность со стороны любой страны или организации. Резолюция не имеет ничего общего с техническими фактами, а является лишь результатом политической и непрофессиональной повестки дня», - продолжил он.

По словам Гарибабади, ожидалось, что Совет управляющих принимало во внимание это сотрудничество, чтобы сохранить контекст для продолжения сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ.

СУ МАГАТЭ принял в пятницу проект резолюции "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) с требованием к Ирану предоставить доступ к двум объектам. Агентство подозревает возможное хранение на них незаявленного ядерного материала иранской стороной.

Гариб Абади ранее пояснил, что эта тема относится к предположениям 17-летней давности и была закрыта на СУ МАГАТЭ в 2015 году. В ходе технических брифингов также было указано, что эти объекты представляют собой ферму и пустыню. Кроме того, Иран не намерен предоставлять автоматический доступ к этим объектам на основании голословных обвинений со стороны его противников.