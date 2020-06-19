Россия: резолюция Совета управляющих ухудшает ситуацию

Как отметил Ульянов, Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство. "Россия и Китай голосовали против. Мы - за то, чтобы МАГАТЭ и Иран урегулировали эту проблему, но считаем, что резолюция может ее только усугубить", - написал Ульянов в Twitter.

Ранее постоянный представитель КНР при международных организациях в Вене Ван Цюнь заявил, что Китай не согласен с докладом генерального директора МАГАТЭ о призыве предоставить доступ к двум объектам в Иране и выступает против проекта резолюции "евротройки" на эту тему, которая в случае принятия может нанести ущерб ядерной сделке.

По данным ТАСС, СУ МАГАТЭ в четверг рассмотрел распространенный 5 июня среди государств-членов доклад гендиректора агентства Рафаэля Гросси с призывом к Ирану предоставить доступ к двум объектам, где, согласно предположениям, может храниться незаявленный ядерный материал. Затем соответствующий проект резолюции на рассмотрение СУ МАГАТЭ внесли страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция). Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади призвал членов совета проголосовать против этого документа.