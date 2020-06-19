Китай: резолюция СБ ООН ставит под угрозу выполнение СВПД

В заявлении говорится, что Китай глубоко сожалеет о принятии резолюции Совета управляющих об осуществлении переговорных соглашений.

В заявлении предупреждается, что такой шаг поставит под угрозу реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Вчера в своем выступлении посол и постоянный представитель Китая в международных организациях в Вене Ван Цюнь назвал Соединенные Штаты фактором обострения напряженности вокруг ядерной программы Ирана, которые в одностороннем порядке вышли из соглашения и восстановили санкции против страны.

Он отметил, что корень ситуации лежит в односторонних и принудительных действиях США, о чем свидетельствует их односторонний выход из СВПД и его политика максимального давления на Иран.

Предлагаемая резолюция «европейской тройки» против Ирана, несмотря на сильную оппозицию со стороны Китая и России, была одобрена на ежеквартальном заседании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня в пятницу 19 июня.