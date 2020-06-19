19 июн. 2020 г., 14:55
Journalist ID: 2388
News Code: 83826383
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Число жертв коронавируса в Иране достигло 9 392 человек

Число жертв коронавируса в Иране достигло 9 392 человек

Тегеран, 19 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 200 262, летальных исходов — на 9392, зафиксированы 159192 случаев выздоровления. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"За последние сутки выявлены 2615 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 200 262 человек", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки к сожалению умерли 120 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 9392 человек.

По словам Лари, зафиксированы 159192 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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