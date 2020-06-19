Драгоценные камни являются примером ценных минеральных запасов Ирана

Объем мировой торговли драгоценными и полудрагоценными камнями составляет более одной тысячи миллиардов долларов, но, по оценкам некоторых экспертов, доля Ирана на этом рынке составляет около 0.05 процента в год.

Иран имеет один процент населения мира и семь процентов мировых природных ресурсов и запасов, поэтому ожидается, что по крайней мере один процент мировой торговли будут составлять драгоценные и полудрагоценные камни.

Отчеты показывают, что Иран всегда входил в десятку крупнейших горнодобывающих стран мира, но статистика показывает, что Турция и Таиланд зарабатывают 20 и 40 миллиардов долларов в год от экспорта драгоценных и полудрагоценных камней соответственно. Эти страны несопоставимы с возможностями Ирана в этой области.

За последние годы было обнаружено 200 драгоценных и полудрагоценных камней, согласно сообщениям, опубликованным в Иране.

Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ходадад Гарибпур заявил, что будет создано не менее 500 000 рабочих мест в области драгоценных и полудрагоценных камней в стране к 2026 году.

Исследования показывают, что в последние годы иранские полудрагоценные камни экспортировались в стране оптом и в сыром виде, что способствовало росту занятости и поступления иностранной валюты для импортеров ценных иранских камней.

Но теперь эскалация санкций и вражеские препятствия предоставили возможность для развития индустрии драгоценных и полудрагоценных камней.

Кроме того, некоторые другие оценки доказывают, что в Иране было обнаружено более 250 видов камней, в том числе рубины, бирюза, агат и т. д.