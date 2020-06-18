Зариф: «европейская тройка» не должна быть замешаны в преступлении противников СВПД

«Совет управляющих МАГАТЭ не должен позволять врагам СВПД поставить под угрозу высшие интересы Ирана. Три европейские страны - Германия, Великобритания и Франция - не должны быть причастны к преступлению США после невыполнения своих обязанностей в ядерной сдлеке», написал Зариф.

«Нам нечего скрывать. Инспекции, проведенные в Иране за последние пять лет, - это больше, чем все инспекции истории Международного агентства по атомной энергии. Приемлемое решение возможно, но резолюция (антииранская) в Совете управляющих отменит ее», - добавил он.

Три европейские страны, Великобритания, Франция и Германия, подписавшие ядерную сделку, подготовили проект резолюции для представления Совету управляющих МАГАТЭ, в котором содержится призыв к «полному сотрудничеству» между Ираном и МАГАТЭ.