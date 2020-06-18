18 июн. 2020 г., 23:29
Journalist ID: 2388
News Code: 83826110
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Зариф: «европейская тройка» не должна быть замешаны в преступлении противников СВПД

Зариф: «европейская тройка» не должна быть замешаны в преступлении противников СВПД

Тегеран, 18 июня, ИРНА - В своем сообщении в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Совет управляющих МАГАТЭ не позволять врагам Совместного всеобъемлющего плана действий ставить под угрозу интересы Ирана.

«Совет управляющих МАГАТЭ не должен позволять врагам СВПД поставить под угрозу высшие интересы Ирана. Три европейские страны - Германия, Великобритания и Франция - не должны быть причастны к преступлению США после невыполнения своих обязанностей в ядерной сдлеке», написал Зариф.

«Нам нечего скрывать. Инспекции, проведенные в Иране за последние пять лет, - это больше, чем все инспекции истории Международного агентства по атомной энергии. Приемлемое решение возможно, но резолюция (антииранская) в Совете управляющих отменит ее», - добавил он.

Три европейские страны, Великобритания, Франция и Германия, подписавшие ядерную сделку, подготовили проект резолюции для представления Совету управляющих МАГАТЭ, в котором содержится призыв к «полному сотрудничеству» между Ираном и МАГАТЭ.

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