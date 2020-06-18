Китай предупредил об антииранской резолюции

Хуашенг Дай, заместитель посла Китая при международных организациях в Вене, сказал, что в нынешних условиях поддержание и реализация ядерной сделки - лучший способ решить ядерную программу Ирана.

Он назвал выход США из ядерной сделки «односторонним издевательством», которое привело к напряженности, и призвал Соединенные Штаты выполнить свои обязательства по этой сделке и резолюциям Совета Безопасности ООН.

Отметив, что Иран постепенно сократил свои обязательства перед МАГАТЭ в ответ на политику Вашингтона по максимальному давлению, китайский постпред отметил, что Тегеран всегда заявлял, что вернется в ядерную сделку, если санкции будут сняты и получит выгоду от нее.

Три европейские страны, Великобритания, Франция и Германия, подписавшие ядерную сделку, подготовили проект резолюции для представления Совету управляющих МАГАТЭ, в котором содержится призыв к «полному сотрудничеству» между Ираном и МАГАТЭ.