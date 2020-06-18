Иран успешно запустил крылатые ракеты нового поколения внутреннего производства

В ходе учений военно-морской флот Исламской Республики Иран уничтожил крылатые ракеты большой дальности, нацеливаясь на цель на расстоянии двести восемьдесят километров, причем дальность действия этих ракет может быть увеличена.

Заместитель координатора армии Исламской Республики Иран Хабиболлах Саяри сказал: «Успешный запуск наших ракет является признаком значительного прогресса в улучшении обороноспособности и сдерживания».

Командующий Военно-морским флотом Исламской Республики Иран командир Хосейн Ханзади также заявил, что «ракеты поразили дальние цели, чтобы противостоять любой угрозе режиму и народу, и укрепил дух уверенности в себе в вооруженных силах».