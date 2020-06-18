Политика Ирана в поддержку Сирии и Фронта Сопротивления не изменилась

Джахангири в телефонном разговоре с новым премьер-министром Сирии Хусейном Арнусом в четверг подчеркнул, что Исламская Республика Иран, как стратегический партнер, всегда будет поддерживать правительство и народ Сирии. «Подлое убийство генарала Солеймани не изменило политику Исламской Республики Иран в поддержку Сирии и Фронта Сопротивления», - сказал он.

«Исламская Республика Иран приложит все усилия, чтобы уменьшить давление на сирийский народ, и, по милости Бога, Сирия добьется власти, мира и стабильности», - указал он.

Джахангири сказал, что сопротивление сирийского правительства, народа и вооруженных сил привело к результату, добавив, что сильное присутствие Сирии в арабском сообществе свидетельствует о победе сирийского народа в борьбе с терроризмом. «Эти победы и достижения заставили сионистский режим вмешаться и покушаться на сирийскую территорию, которую мы осуждаем», - добавил он.

Ссылаясь на свои предыдущие встречи с бывшим премьер-министром Сирии в 2015 году и во время своего визита в Дамаск в 2019 году, первый вице-президент сказал: «Мы должны заключать двусторонние соглашения в Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству и Стратегическом комитете по взаимодействию, чтобы все эти соглашения были реализованы».

«Международное сообщество, особенно Организация Объединенных Наций и другие международные организации, должны оказать серьезную поддержку народу Сирии, особенно в области медицины и основных товаров, в контексте того факта, что коронавирус затронул страны мира, особенно сирийский народ», - заключил он.