18 июн. 2020 г., 14:22
Journalist ID: 2388
News Code: 83825825
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В Иране за сутки умерли 87 человек от коронавируса

В Иране за сутки умерли 87 человек от коронавируса

Тегеран, 18 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 197 647, летальных исходов — на 9272, зафиксированы 156991 случай выздоровления. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"За последние сутки выявлены 2596 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 197 647 человека", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки к сожалению умерли 87 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 9272 человека.

По словам Лари, зафиксированы 156991 случай выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

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