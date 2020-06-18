Постпред Ирана предупредил совет управляющих МАГАТЭ

«Вена является едва ли не последним оплотом многостороннего подхода, который смог сохранить свой истинный дух в последние годы», - заявил в четверг утром в Twitter посол и постоянный представитель Ирана Казем Гарибабади.

Он предупредил, что «если на этой неделе Совет управляющих не проявит необходимого предвидения, это, к сожалению, станет забытой историей».

Ранее он предупреждал о любом политическом решении злоупотреблять Советом управляющих, заявляя, что усилия, направленные на это, ослабят сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ.

В интервью журналистам Гарибабади, ссылаясь на усилия трех европейских стран по одобрению резолюции в Совете управляющих в соответствии с двумя запросами Агентства о доступе, отметил: «Хотя Иран активно и конструктивно сотрудничает с Агентством, представление некой резолюции, направленной на то, чтобы призвать Иран к сотрудничеству и выполнению двух требований МАГАТЭ, является прискорбным и совершенно неконструктивным шагом».

«Резолюция представлена ​​странами, которые либо имеют ядерное оружие, либо размешают в себе такое разрушительное и смертоносное оружие, и, с другой стороны, выражают свою обеспокоенность по поводу Ирана, высмеивая международные нормы и правила, регулирующие режимы разоружения», - заключил он.