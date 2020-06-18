Иран поддержит заседание Совета по правам человека по борьбе с расизмом в США

«Исламская Республика Иран считает, что потенциал, ресурсы и энергия правозащитных механизмов, связанных с Организацией Объединенных Наций, должны быть направлены на борьбу с такими явлениями, как расизм. Основываясь на своих религиозных, культурных и национальных учениях, Исламский Иран всегда был пионером в борьбе с расизмом, и мы верим в искоренение систематического расизма в некоторых частях мира, особенно в Соединенных Штатах», - отметил дипломат.

«В последние несколько десятилетий жители палестинской земли стали жертвами дискриминации и расизма, и то, что мы наблюдаем сегодня в американском обществе, является результатом систематического расизма и несправедливости в основах и структурах американской политической системы», - добавил он.

«Как упоминалось ранее, жертвами расизма и несправедливости остаются не только американский народ и общество, но и народы других стран. У народов других стран также есть очень горький опыт дискриминационного поведения, наряду с притеснением и несправедливостью американских правительств, и многие из их прав были утрачены из-за дискриминации и несправедливости», - продолжил он.

«Расизм является одной из самых старых проблем и задач в Организации Объединенных Наций, но, несмотря на десятилетия усилий, мы являемся свидетелями таких зверств в Соединенных Штатах сегодня, в канун двадцатой годовщины Дурбанской декларации и Дня Африки, это показывает, что борьба с расизмом должна вступить в новую эру, чтобы мы наконец смогли увидеть тот день, когда люди не станут жертвами расизма нигде в мире», - подчеркнул он.