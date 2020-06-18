МИД Ирана объявил об укреплении экономических отношений с Сирией

Аббас Мусави назвал введение и применение так называемого закона о санкциях "Цезарь" против Сирии нарушением международного права и прав человека.

«Поскольку мир оказывается втянутым в эпидемию коронавируса, введение таких бесчеловечных санкций только усугубит страдания сирийского народа», - сказал он.

«Исламская Республика Иран, как было заявлено ранее, не принимает такие жесткие и односторонние санкции, введенные путем издевательств, и в то же время считает их экономическим терроризмом против простых людей Сирии и продолжением усилия США дестабилизировать страну», - отметил он.

«Как и в прошлом, мы продолжим наше экономическое сотрудничество с сирийским правительством, и, несмотря на эти санкции, мы укрепим наши экономические отношения с Сирией», - подчеркнул Мусави.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил: «сегодня казначейство и государственный департамент объявляют о 39 наименованиях в соответствии с законом "Цезарь" и указом 13894 в качестве начала того, что станет последовательной кампанией экономического и политического давления, чтобы лишить режим Асада доходов и поддержки».

В заявлении отмечается, что под новые санкции в том числе попадают президент Сирии Башар Асад, а также его жена Асма Асад. Кроме того, новые санкционные меры направлены против сирийского бизнесмена Муххаммеда Хамшо, и брата Асада - Махера Асада, который возглавляет 4-ю дивизию сирийской армии.