17 июн. 2020 г., 23:46
Journalist ID: 2388
News Code: 83825264
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Иран подчеркнул уважение территориальной целостности Ливии

Иран подчеркнул уважение территориальной целостности Ливии

Тегеран, 17 июня, ИРНА - Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави подчеркнул необходимость сохранения и уважения территориальной целостности Ливии.

«Исламская Республика Иран всегда подчеркивала необходимость уважать права ливийского народа при определении своей политической судьбы вдали от иностранного вмешательства. Страны, а также региональные и международные игроки оказывают влияние на развитие в стране политического процесса и проведение ливийских переговоров с участием всех внутренних партий», - отметил он.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел указал на необходимость продолжения международных усилий по прекращению политического кризиса в Ливии, подчеркнув необходимость продолжения усилий.

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