Премьер-министр Сирии провел встречу с иранской делегацией по вопросам экономического сотрудничества

Хусейн Арнус подчеркнул в среду, что экономические отношения между Сирией и Ираном продолжаются и что он предпримет шаги в соответствии с руководящими принципами лидеров двух стран на стабильном и близком пути.

«У Сирии есть всеобъемлющий план по развитию и расширению сельскохозяйственной и пищевой промышленности для повышения стабильности сирийского народа перед лицом санкций и жесткой осады страны», - отметил он.

На этой встрече советник первого вице-президента Ирана Хасан Данаифар подчеркнул, что страна поддерживает Сирию перед лицом экономических санкций.

Данаифар подчеркнул, что визит иранской делегации в Сирию направлен на оказание экономической помощи Дамаску, подчеркнув важность расширения совместной координации для преодоления всех препятствий на пути улучшения экономического сотрудничества.