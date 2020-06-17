17 июн. 2020 г., 22:22
Journalist ID: 2388
News Code: 83825234
0 Persons

Премьер-министр Сирии провел встречу с иранской делегацией по вопросам экономического сотрудничества

Премьер-министр Сирии провел встречу с иранской делегацией по вопросам экономического сотрудничества

Тегеран, 17 июня, ИРНА - Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус встретился с делегацией из Ирана во главе с главой штаба Ирана и Сирии по развитию экономических отношений Хасаном Данаифаром, чтобы обсудить расширение экономического сотрудничества.

Хусейн Арнус подчеркнул в среду, что экономические отношения между Сирией и Ираном продолжаются и что он предпримет шаги в соответствии с руководящими принципами лидеров двух стран на стабильном и близком пути.

«У Сирии есть всеобъемлющий план по развитию и расширению сельскохозяйственной и пищевой промышленности для повышения стабильности сирийского народа перед лицом санкций и жесткой осады страны», - отметил он.

На этой встрече советник первого вице-президента Ирана Хасан Данаифар подчеркнул, что страна поддерживает Сирию перед лицом экономических санкций.

Данаифар подчеркнул, что визит иранской делегации в Сирию направлен на оказание экономической помощи Дамаску, подчеркнув важность расширения совместной координации для преодоления всех препятствий на пути улучшения экономического сотрудничества.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 4 =