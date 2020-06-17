Статья иранских исследователей попала в число 1 процента лучших по нанотехналогий

Тегеран, 16 июня. ИРНА — Россия будет решительно противодействовать попыткам манипулировать Советом Безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом как передает ТАСС заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.