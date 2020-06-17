17 июн. 2020 г., 19:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83825168
0 Persons

Статья иранских исследователей попала в число 1 процента лучших по нанотехналогий

Статья иранских исследователей попала в число 1 процента лучших по нанотехналогий

Тегеран, 17 июня, ИРНА - Статья исследователей из Исследовательского института рака Мотамеда в одном из журналов Nature Research попала в число 1 процента лучших по нанотехналогий.

Исследователи из Исследовательского института рака Мотамед Академического джихада смогли улучшить и усовершенствовать новый метод диагностики с использованием нанотехнологий и опубликовать соответствующую статью в журнале Nature Research, попала в число 1 процента лучших статей по нанотехналогий.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 9 =