Исследователи из Исследовательского института рака Мотамед Академического джихада смогли улучшить и усовершенствовать новый метод диагностики с использованием нанотехнологий и опубликовать соответствующую статью в журнале Nature Research, попала в число 1 процента лучших статей по нанотехналогий.
Тегеран, 17 июня, ИРНА - Статья исследователей из Исследовательского института рака Мотамеда в одном из журналов Nature Research попала в число 1 процента лучших по нанотехналогий.
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Статья иранских исследователей попала в число 1 процента лучших по нанотехналогий
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