Было изучено сотрудничество между институтами по делам женщин и семьи Ирана и Азербайджана

В ходе онлайн-встречи стороны обсудили вопросы, связанные с осуществлением Меморандума о взаимопонимании, подписанного в феврале 2016 года между Государственным комитетом по делам женщин, детей и семьи Азербайджанской Республики и вице-президентом по делам женщин и семьи Исламской Республики Иран.

«Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран всегда основывались на взаимовыгодном сотрудничестве и прочной дружбе и способствовали интересам как стран, так и их народа», - сказала Мурадова.

На встрече также обсуждалась материальная и духовная помощь, оказанная уязвимым семьям в контексте вспышки коронавируса.

Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики представила доклад об активном участии женщин в политической и социальной жизни Азербайджана в этом виртуальном общении.

Эюбтекар также в свою очередь выразил благодарность за тесное сотрудничество и подчеркнула важность работы, проделанной в совместной деятельности обеих сторон.