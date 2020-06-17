17 июн. 2020 г., 16:33
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News Code: 83825078
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Были изучены экономические отношения между Ираном и Азербайджаном

Были изучены экономические отношения между Ираном и Азербайджаном

Баку, 17 июня, ИРНА - Министр экономики и финансов Фархад Дежпсанд и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев обсудили в телефонном разговоре экономические отношения между двумя странами, учитывая условия, вызванные вспышкой коронавируса.

В этом телефонном разговоре министр экономики и финансов и иранский председатель Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Исламской Республики Иран выразили надежду, что во время коронавируса серьезный ущерб экономике Азербайджана не будет нанесен. Он также поблагодарил Мустафаева за его искренние усилия по углублению отношений между двумя странами в нынешних условиях.

«Я надеюсь, что при содействии и сотрудничестве друг с другом мы сможем стать свидетелями расширения и укрепления экономических связей между двумя странами Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой», - сказал он.

Он пригласил заместителя премьер-министра Азербайджана, который также является председателем Совместной экономической комиссии Азербайджана, посетить Иран и выразил надежду, что в ближайшее время в Тегеране состоится 14-я совместная экономическая комиссия двух стран.

Глава Совместной экономической комиссии Ирана также указал на последнюю ситуацию с совместными проектами между Ираном и Азербайджаном по коридору север-юг, а также со строительством совместного промышленного города недалеко от границы между двумя странами в районе Биласавар.

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