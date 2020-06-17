17 июн. 2020 г., 16:04
Journalist ID: 2388
News Code: 83825065
0 Persons

В Иране за сутки умерли 120 человек от коронавируса

В Иране за сутки умерли 120 человек от коронавируса

Тегеран, 17 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 195 051, летальных исходов — на 9185, зафиксированы 154812 случаев выздоровления. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"За последние сутки выявлены 2612 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 195 051 человека", сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что за последние сутки к сожалению умерли 120 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 9185 человек.

По словам Лари, зафиксированы 154812 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в большинстве стран мира, включая Иран.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 13 =