17 июн. 2020 г., 09:41
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655 000 жертв в Ираке - показатели американской преступности

655 000 жертв в Ираке - показатели американской преступности

Тегеран, 17 июня, ИРНА - По случаю нового раунда стратегического диалога между Вашингтоном и Багдадом 11 июня иракский исследовательский институт в шокирующем отчете объявил новые статистические данные о количестве жертв во время американской оккупации и написал, что преступления США по оккупации в первый год в Ираке привело к 655 000 жертв.

В исследовании «Институт элиты Иракского университета» указано, что в различных исследованиях публикованы различные статистические данные о количестве жертв в течение первых трех лет оккупации Ирака (2003-2005 годы) по преступлениям США. Самые реалистичные и наиболее близкие статистические данные показывают, что за этот период погибло 655 000 человек.

В докладе под названием «Американские преступления в Ираке» добавлено, что к сентябрю 2007 года в результате военной политики США в Ираке погибло около миллиона иракцев.

В докладе отмечено, что с 2009 по 2014 год не было статистики или исследований о числе жертв преступлений США в Ираке за этот период, но статистическое агентство, связанное с правительством, указало, что число людей с ограниченными возможностями составляет один миллион.

По данным Института, УВКБ ООН сообщило в своем докладе, что число беженцев за пределами Ирака в 2007 году составило около двух миллионов человек из-за насилия и хаоса, вызванного оккупацией США.

В докладе указано, что большинство беженцев бежали в Иорданию и Сирию и что 7,1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в Ираке.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), 4,35 миллиона иракцев вернулись в свои дома после окончания войны с ИГИЛ, но большинство перемещенных лиц видели, как их дома были разрушены, отсутствие инфраструктуры и неспособность зарабатывать на жизнь.

В докладе отмечается, что различные источники подчеркивают, что террористическая группировка ИГИЛ была созданной США для дестабилизации обстановки в Ираке и других странах региона и в интересах сионистского режима.

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