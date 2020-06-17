В исследовании «Институт элиты Иракского университета» указано, что в различных исследованиях публикованы различные статистические данные о количестве жертв в течение первых трех лет оккупации Ирака (2003-2005 годы) по преступлениям США. Самые реалистичные и наиболее близкие статистические данные показывают, что за этот период погибло 655 000 человек.

В докладе под названием «Американские преступления в Ираке» добавлено, что к сентябрю 2007 года в результате военной политики США в Ираке погибло около миллиона иракцев.

В докладе отмечено, что с 2009 по 2014 год не было статистики или исследований о числе жертв преступлений США в Ираке за этот период, но статистическое агентство, связанное с правительством, указало, что число людей с ограниченными возможностями составляет один миллион.

По данным Института, УВКБ ООН сообщило в своем докладе, что число беженцев за пределами Ирака в 2007 году составило около двух миллионов человек из-за насилия и хаоса, вызванного оккупацией США.

В докладе указано, что большинство беженцев бежали в Иорданию и Сирию и что 7,1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в Ираке.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), 4,35 миллиона иракцев вернулись в свои дома после окончания войны с ИГИЛ, но большинство перемещенных лиц видели, как их дома были разрушены, отсутствие инфраструктуры и неспособность зарабатывать на жизнь.

В докладе отмечается, что различные источники подчеркивают, что террористическая группировка ИГИЛ была созданной США для дестабилизации обстановки в Ираке и других странах региона и в интересах сионистского режима.