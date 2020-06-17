17 июн. 2020 г., 09:26
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News Code: 83824767
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Иран и Россия сделали акцент на обмене спортивной информацией

Иран и Россия сделали акцент на обмене спортивной информацией

Москва, 17 июня, ИРНА - Заместитель министра спорта и по делам молодежи Ирана Мехди Алинежад подчеркнул важность использования спортивных возможностей двух стран и взаимного сотрудничества между Ираном и Россией.

Вчера Мехти Алинеджад встретился с послом России в Тегеране Леваном Джагаряном и обсудил совместное спортивное сотрудничество между двумя странами.

Далее он обсудил спортивный потенциал Ирана и использование спортивных возможностей Ирана и России для совместного сотрудничества.

Заместитель министра спорта и по делам молодежи сказал, что области взаимного сотрудничества между спортивными федерациями двух стран посредством учебных курсов, обмена тренерами, лекторами и спортсменами очень важны для развития этих отношений.

Он также предложил уделять больше внимания спортивному сотрудничеству между соседними провинциями вдоль Каспийского моря.

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