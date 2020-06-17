МИД: отвратительно исключить саудовскую коалицию из черного списка нарушителей прав ребенка

Реагируя на исключение Саудовской коалиции из списка нарушителей прав ребенка Генеральным секретарем ООН, Мусави посетовал на этот подход, заявив, что Генеральный секретарь ООН исключил саудовскую коалицию из списка детей-убийц. По данным международных организаций, большое число йеменских детей и подростков погибло в результате стихийных бедствий, таких как взрывы школьных автобусов, авиаудары по жилым домам, школам и больницам, печальные новости и изображения которых неоспоримы.

«Конечно, такие действия не новы. В 2015 году тогдашний Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций исключил Саудовскую Аравию из списка, сославшись на финансовую угрозу Саудовской Аравии в отношении Организации Объединенных Наций», - сказал он.

«К сожалению, некоторые в Организации Объединенных Наций стремятся показать хороший имидж страны благодаря саудовским долларам несмотря на преступления против йеменских детей и женщин, в то время как, по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, каждые 10 минут один йеменский ребенок погибает в результате войны и осады, навязанной Йемену саудовской коалицией», - добавил он.