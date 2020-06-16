17 июн. 2020 г., 00:20
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News Code: 83824678
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Постпред Ирана в Вене назвал необходимым восстановление баланса в СВПД

Постпред Ирана в Вене назвал необходимым восстановление баланса в СВПД

Лондон, 17 июня. ИРНА — Восстановление утраченного баланса в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной сделке является абсолютной необходимостью. Об этом заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади на заседании совета управляющих МАГАТЭ.

"Несмотря на то, что вопрос спасения СВПД сталкивается с серьезными проблемами, доклад Генерального директора агентства является хорошим свидетельством уровня сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ", сказал Гариб-Абади на заседании, прошедшем в режиме видеоконференции.

"Агентство продолжает осуществлять верификацию ядерной сделки с 16 января 2016 года", добавил он.

По его словам, доклад МАГАТЭ подтверждает, что уровень сотрудничества Ирана с МАГАТЭ является «беспрецедентным» во время вспышки коронавируса.

"Что касается реализации СВПД, то следует признать, что не только не было достигнуто значительного положительного прогресса, но и ситуация ухудшилось", подчеркнул дипломат.

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