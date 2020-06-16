Постпред РФ в Вене призвал защитить ядерную сделку с Ираном от деструктивной линии США

"Международное сообщество и прежде всего остающиеся участники СВПД обязаны встать на его защиту, найдя такие формы сотрудничества с Ираном, которые позволили бы противопоставить деструктивной линии Вашингтона общую решимость бороться за созидательные начала в международных отношениях", - заявил Ульянов.

По его словам, российская сторона неизменно поддерживает СВПД как уникальное достижение многосторонней дипломатии, позволяющее решать целый комплекс задач в области ядерного нераспространения и торгово-экономического сотрудничества с Ираном в интересах всего международного сообщества. "Вина за то, что Тегеран был вынужден пойти на отступление от некоторых условий ядерной сделки, в полной мере лежит на США, вышедших из нее и использующих все имеющиеся ресурсы для ее окончательного слома. Однако тот факт, что СВПД по-прежнему остается на плаву, а Тегеран находит в себе мужество продолжать выполнять его требования, говорит об уникальном характере договоренности", - добавил российский постпред.

Мирные проекты в Иране

Ульянов считает, что решение США отменить исключения из режима санкций против Ирана для проектов по развитию мирного атома бросает вызов Совету Безопасности ООН и Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Российский постпред осудил недавние решения США отменить изъятия для всех проектов мирного ядерного сотрудничества с Ираном, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий и поддержанных резолюцией Совета Безопасности ООН 2231. Он также назвал этот шаг еще одним нарушением Вашингтона резолюции, в выработке которой США принимали самое активное участие, а также недостойным жестом со стороны государства, претендующего на лидирующие позиции в международном сотрудничестве по освоению мирного атома.

"Ради задачи "максимального давления" на Иран США разрушают и заложенные в статье IV ДНЯО принципы относительно права государства на мирное использование атомной энергии. Таким образом, США своим решением бросили вызов СБ ООН и Договору о нераспространении ядерного оружия. Ломать - не строить. Вашингтону пора осознать силу того разрушительного удара, который он наносит фундаментальным основам международных отношений", - отметил постпред РФ.

Дипломат также выразил надежду, что все здравомыслящие участники международного сообщества будут активно противодействовать такой линии.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон принял решение прекратить временные исключения из режима санкций, которые позволяют Тегерану получать от стран - участниц ядерной сделки помощь в области освоения мирного атома.

Утечки доклада МАГАТЭ

Ульянов также заявил, что утечки конфиденциального доклада МАГАТЭ о положении ядерных проверок в Иране подрывают работу Совета управляющих (СУ) агентства.

"В очередной раз выражаем самую серьезную обеспокоенность в связи с тем, что конфиденциальные доклады МАГАТЭ по Ирану становятся достоянием гласности одновременно с их появлением на защищенном интернет-портале совета. Подобные утечки недопустимы и серьезным образом подрывают работу СУ. Необходимость разработки конкретных мер по предотвращению подобных утечек давно назрела. Призываем Секретариат инициировать такую работу", - отметил Ульянов.

5 июня западные информационные агентства Agence France-Presse и Reuters распространили конфиденциальный доклад МАГАТЭ о положении ядерных проверок в Иране. Согласно докладу, запасы обогащенного урана в Иране почти в восемь раз превысили лимит, разрешенный ядерной сделкой 2015 года. При этом в МАГАТЭ выразили обеспокоенность тем фактом, что Иран по-прежнему не допускает экспертов на два объекта, где могут находиться незаявленные ядерные материалы. В докладе содержится призыв к Ирану немедленно начать сотрудничать с МАГАТЭ в полной мере, включая предоставление доступа к указанным объектам.

3 марта западные СМИ также распространили предназначенный для государств - членов СУ МАГАТЭ конфиденциальный доклад о положении ядерных проверок в Иране с аналогичной критикой.