16 июн. 2020 г., 23:48
Journalist ID: 2177
News Code: 83824663
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Спикер парламента Азербайджана поздравила иранского коллегу с избранием

Спикер парламента Азербайджана поздравила иранского коллегу с избранием

Тегеран, 16 июня. ИРНА — Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова поздравил Мохаммада Багера Галибафа с избранием на пост главы Парламента (Меджлиса) Ирана, сообщила пресс-служба иранской дипмиссии в Баку.

"В своем послании Гафарова отметила важную роль, которую играют парламенты Ирана и Азербайджана в развитии отношений между двумя странами", говорится в сообщении.

Она также выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между парламентами двух стран.

Мохаммад Багер Галибаф, бывший командующий ВВС Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР) и экс-мэр Тегерана, был избран председателем парламента Ирана. На этом посту он сменил Али Лариджани, которого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил своим советником.

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