Спикер парламента Азербайджана поздравила иранского коллегу с избранием

"В своем послании Гафарова отметила важную роль, которую играют парламенты Ирана и Азербайджана в развитии отношений между двумя странами", говорится в сообщении.

Она также выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между парламентами двух стран.

Мохаммад Багер Галибаф, бывший командующий ВВС Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР) и экс-мэр Тегерана, был избран председателем парламента Ирана. На этом посту он сменил Али Лариджани, которого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил своим советником.