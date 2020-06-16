Министр спорта Ирана пригласил российского коллегу посетить Иран

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития ирано-российского сотрудничества в области физической культуры и спорта, включая вопросы обмена опытом и информацией по различным аспектам физической культуры и спорта.

Солтанифар напомнил, что в марте 2017 года был подписан меморандум между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством спорта и молодёжи Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. При этом он отметил необходимость дальнейшей практической реализации меморандум между министерствами.