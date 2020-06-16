16 июн. 2020 г., 23:33
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News Code: 83824658
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Министр спорта Ирана пригласил российского коллегу посетить Иран

Министр спорта Ирана пригласил российского коллегу посетить Иран

Тегеран, 16 июня. ИРНА — Министр спорта и молодёжной политики Ирана Масуд Солтанифар на встрече с послом России в Тегеране Леваном Джагаряном пригласил министра спорта Российской федерации Олега Матыцина посетить Иран.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития ирано-российского сотрудничества в области физической культуры и спорта, включая вопросы обмена опытом и информацией по различным аспектам физической культуры и спорта.

Солтанифар напомнил, что в марте 2017 года был подписан меморандум между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством спорта и молодёжи Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области физической культуры и спорта. При этом он отметил необходимость дальнейшей практической реализации меморандум между министерствами.

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